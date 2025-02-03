شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الإثنين، 03 فبراير 2025 04:00 ص

ينشر الخليج 365 سعر الدولار خلال تعاملات الصباحية اليوم 3-2-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزى 50.16 جنيه للشراء، و50.29 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.. يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء

50.27 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء

50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.21 جنيه للشراء 50.30 جنيه للبيع

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