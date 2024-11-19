القبض على 5 أشخاص حاولوا قتل الرئيس البرازيلي دا سيلفا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ريو دي جانيرو: ألقت الشرطة البرازيلية، الثلاثاء، القبض على 5 أشخاص، بينهم عضو في حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو، للاشتباه بتورطهم في خطة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عام 2022، قبل أيام من توليه منصبه، وهو ونائبه.

وكشفت وثائق صادرتها الشرطة عن خطة لقتل لولا دا سيلفا أو تسميمه، ونائبه المنتخب جيرالدو ألكمين، مع وضع اثنين من الجنرالات المتقاعدين في الجيش، مستشار الأمن القومي أوغستو هيلينو، ووزير الدفاع السابق براغا نيتو، على رأس قيادة البلاد مع فكرة إجراء انتخابات جديدة.

وقالت الشرطة في بيان إن المؤامرة شملت محاولة قتل قاض في المحكمة العليا باستخدام عبوة ناسفة أو سم.

وأكد الجيش اعتقال العميد المتقاعد ماريو فرنانديز، الذي شغل منصب نائب وزير في حكومة بولسونارو، والمقدمين هيليو فيريرا ليما، ورودريغو بيزيرا دي أزيفيدو، ورافائيل مارتينز دي أوليفيرا.

وقال بيان للجيش إن الضباط كانوا في ريو دي جانيرو لكنهم لم يشاركوا في العملية الأمنية لقمة زعماء مجموعة العشرين التي تجري في المدينة.

