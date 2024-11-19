مستشتفى تبنين الحكومي: المستشفى مستمر في تقديم خدماته الطبية ولا صحة لما يُشاع عن إخلاء الطاقم أو إغلاقه

أوضحت ادارة مستشتفى تبنين الحكومي، أن "المستشفى لم يتوقف عن العمل بعد الغارة الأخيرة التي وقعت بجانب المستشفى. جميع أفراد الطاقم بخير، والأضرار اقتصرت على الأضرار المادية".
وطمأنت "الجميع أن المستشفى مستمر في تقديم خدماته الطبية كالمعتاد، ولا صحة لما يُشاع عن إخلاء الطاقم أو إغلاق المستشفى. نشكر الجميع على اهتمامهم وندعو إلى تحري الدقة في نقل الأخبار".
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