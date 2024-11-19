شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعصارين هيلين وميلتون.. بايدن يطلب من الكونجرس مساعدات كوارث طارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس مساعدات كوارث طارئة بقيمة نحو 100 مليار دولار بعد الإعصارين هيلين وميلتون اللذين تعرضت لهما الولايات المتحدة وغيرهما من الكوارث.

وفي خطاب أرسله يوم الاثنين، إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قال بايدن إنه التقى بشكل مباشر الأشخاص الذين تضرروا من العواصف، واستمع إلى ما يحتاجونه من الحكومة الاتحادية.

وقال إن "الموارد الإضافية مهمة للغاية لمواصلة دعم هذه المجتمعات". تخصيص الأموال وسيُخصص الجزء الأكبر من تلك الأموال، نحو 40 مليار دولار، للصندوق الرئيسي للإغاثة من الكوارث في الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

كما سيُخصص 24 مليار دولار إضافية لمساعدة المزارعين و12 مليار دولار لمنح التنمية المجتمعية التي تديرها وزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

وقال جونسون إن الكونجرس سيقيم الطلب، و"سنتأكد من دعم ضحايا الإعصار والأشخاص الذين عانوا ذلك".