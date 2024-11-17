للمرة الأولى دعوة لاعتبار هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية

دعا البابا فرنسيس، للمرة الأولى علانية، إلى التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية التي تتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، وذلك وفقا لمقتطفات، صدرت الأحد، من كتاب جديد يصدر قبل عام اليوبيل الباباوي.

وقال في مقتطفات نشرتها صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية اليومية: «وفقا لبعض الخبراء فإن ما يحدث في غزة له خصائص الإبادة الجماعية».

من جهة أخرى، استغل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الهجوم الصاروخي على منزل نتنياهو للدعوة إلى إحياء خططه لإصلاح القضاء الإسرائيلي، والتي أثارت أشهرًا من الاحتجاجات الجماعية قبل الحرب.

إصدار الكتاب

الكتاب الذي ألفه هيرنان رييس ألكايد، والذي يستند إلى مقابلات مع البابا، يحمل عنوان «الأمل لا يخيب أبدًا. حجاج نحو عالم أفضل». ومن المقرر أن يصدر الكتاب يوم الثلاثاء قبل يوبيل البابا في عام 2025.

ففي سبتمبر، قال البابا، إن هجمات إسرائيل في غزة ولبنان كانت «غير أخلاقية» وغير متناسبة، وإن جيشها تجاوز قواعد الحرب.

وفي العام الماضي، التقى بشكل منفصل بأقارب الرهائن الإسرائيليين في غزة والفلسطينيين الذين يعيشون في خضم الحرب، وأثار عاصفة من الجدل باستخدامه كلمات يتجنبها دبلوماسيو الفاتيكان عادة: «الإرهاب»، ووفقا للفلسطينيين، «الإبادة الجماعية».

الحملة العسكرية

بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لمدة عام عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، وأكثر من نصف القتلى هم من النساء والأطفال.

وأثار الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة العديد من القضايا القانونية في المحاكم الدولية في لاهاي تتضمن طلبات لإصدار أوامر اعتقال، فضلًا عن اتهامات وإنكار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

كراهية نتنياهو

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت ثلاثة مشتبها بهم بعد إطلاق الصواريخ على المقر الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية الساحلية.

ولم يكن نتنياهو وعائلته في المنزل عندما أُطلقت عليه قنبلتان ناريتان خلال الليل، ولم تقع إصابات، حسبما قالت السلطات.

وكانت طائرة دون طيار أطلقها حزب الله ضربت المنزل الشهر الماضي، أيضًا عندما كان نتنياهو وعائلته خارج المنزل. ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن المشتبه بهم وراء إطلاق الصواريخ، لكن المسؤولين أشاروا إلى المنتقدين السياسيين المحليين لنتنياهو.

وأدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحادث، وحذر من «تصعيد العنف في المجال العام».

ويواجه نتنياهو شهورًا من الاحتجاجات الجماعية بسبب تعامله مع أزمة الرهائن التي أطلقها هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أشعل الحرب المستمرة في غزة.

ويلقي المنتقدون باللوم على نتنياهو في الفشل الأمني والاستخباراتي الذي سمح بحدوث الهجوم، وفي عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين داخل غزة. وتجمع الإسرائيليون مرة أخرى في مدينة تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة باتفاق لوقف إطلاق النار لإعادتهم.

إحياء الخطط

استغل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الهجوم الصاروخي على منزل نتنياهو للدعوة إلى إحياء خططه لإصلاح القضاء الإسرائيلي، والتي أثارت أشهرًا من الاحتجاجات الجماعية قبل الحرب.

وقال في بيان «لقد حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة نظام العدالة وأنظمة إنفاذ القانون، ووضع حد للفوضى والهيجان والرفض ومحاولات المساس برئيس الوزراء». وقال المؤيدون، إن التغييرات القضائية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال تقييد سلطة القضاة غير المنتخبين وتسليم المزيد من الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين. ويرى المعارضون أن الإصلاحات هي استيلاء على السلطة من قبل نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد والاعتداء على مراقب رئيسي.

ويعتقد العديد من الإسرائيليين أن الانقسامات الداخلية العنيفة الناجمة عن محاولة الإصلاح أدت إلى إضعاف البلاد وجيشها قبل هجوم حماس.

غارات ليلية

أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل ستة أشخاص في النصيرات وأربعة آخرين في البريج، وهما مخيمان للاجئين في وسط قطاع غزة يعود تاريخهما إلى حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل.

وقتل شخصان آخران في غارة على الطريق السريع الرئيسي بين شمال وجنوب قطاع غزة، بحسب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بوسط القطاع.

تقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 43800 فلسطيني قتلوا في الحرب. النساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف القتلى. نزح نحو 90 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني. دمر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية مساحات كبيرة من الأراضي.