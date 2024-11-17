إنذار يخلي قرى الجنوب اللبناني

قُتل المتحدث الرئيسي باسم جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة في أول غارة جوية إسرائيلية على وسط بيروت منذ أكثر من شهر، وفقا لمسؤول في الجماعة المسلحة الذي قال إن محمد عفيف قُتل في الغارة التي وقعت في وسط بيروت.

وكان عفيف قد برز بشكل خاص بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في سبتمبر وبعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي قُتل أيضًا في غارة جوية إسرائيلية.

وجدد الجيش الإسرائيلي، دعواته لسكان أكثر من 12 قرية في جنوب لبنان بالفرار مع تقدم قواته البرية نحو الشمال.

جنوب بيروت

ونشر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء على موقع X قبل نحو ساعة من الغارات على جنوب بيروت، والتي وقعت في وقت مبكر من صباح الأحد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أجراس الكنائس كانت تدق في المنطقة وحولها لتنبيه السكان. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وأصابت الضربة التي قتلت عفيف مبنى في وسط بيروت تابعًا لحزب البعث العربي الاشتراكي. وكانت هذه أول ضربة في الجزء الأوسط من المدينة منذ أسابيع.

وشاهد مصور إحدى الوكالات في مكان الحادث أربع جثث هامدة وأربعة أشخاص جرحى.

وشوهد الناس يفرون من الحي بعد الغارة التي جاءت دون سابق إنذار. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الغارة.

إطلاق الصواريخ

وبدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار على إسرائيل في اليوم التالي لهجوم حماس عام 2023، مما أدى إلى غارات جوية انتقامية.

وتصاعد الصراع بشكل مطرد واندلع إلى حرب شاملة في سبتمبر. غزت القوات الإسرائيلية لبنان في الأول من أكتوبر.

وواصل حزب الله إطلاق عشرات القذائف على إسرائيل كل يوم، ووسع نطاقه إلى الجزء الأوسط من البلاد.