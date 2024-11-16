إيطاليا ترسل 15 طناً من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي أقلعت السبت وعلى متنها أكثر من 15 طنا من المساعدات الإنسانية لتسليمها للسكان في غزة.

وذكر البيان أن المساعدات التي كانت على متن الطائرة سي-130جيه، التي غادرت مدينة بيزا بوسط إيطاليا، تم جمعها من قبل منظمة خيرية هي الاتحاد الوطني لرحمة إيطاليا.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن "إيطاليا تبذل وستواصل بذل كل ما في وسعها لتخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة"، مضيفا أن إيطاليا لم تنس أولئك الذين يعانون وهي ملتزمة بخفض التصعيد في الصراع.

وستتجه الطائرة إلى مطار لارنكا في قبرص، وبعدها سيتم نقل كافة المواد التي تحملها إلى غزة.