غارات إسرائيلية على النبطية وبنت جبيل وعيناتا

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا مبنى في حي الجزائر في مدينة النبطية.

ونفذ الطيران المعادي غارة مستهدفا مدينة بنت جبيل واتبعها بغارة مماثلة على بلدة عيناتا، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طاول بلدة شبعا.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.