شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بمجلس النواب تعزي شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

نعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة للأسرة.

وقالت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إنها تنعي ببالغ الحزن وفاة شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، "داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها و ذويها الصبر والسلوان".

وكان قد قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقى العزاء فى وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التى وافتها المنية صباح الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن الحاجة سميحة الطيب دخلت مستشفى الكرنك الدولى منذ أسبوعين، وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقى أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة فى الساعات الاولى من صباح أمس الأول الأربعاء، ويجرى التجهيز لدفنها فى مدافن العائلة بمنطقة القرنة فى غرب محافظة الأقصر.



