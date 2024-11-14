شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

تراجع طلبات إعانة البطالة

الدمام - شريف احمد - تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة، أول مرة، في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع بواقع 4000 طلب إلى 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر الحالي ، مقابل 221 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.جاء تراجع عدد الطلبات غير المتوقع ليصل إلى أقل مستوياته منذ الأسبوع المنتهي في 18 مايو الماضي عندما سجل 216 ألف طلب.في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا تراجع إلى 221 ألف طلب بتراجع قدره 6250 طلبا عن الأسبوع السابق الذي سجل 25ر227 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.