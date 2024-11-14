اعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل ضابط هو قائد فصيل وإصابة آخر بلواء غولاني في معارك في جنوب لبنان.
وأقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، وقال: "واحد من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد".
وأوضح أنه "قُتل 12 قائد كتيبة بينهم 7 برتبة مقدم منذ بداية الحرب"، وأضاف "مقتل 4 قادة ألوية منذ بداية الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أقرّ بمقتل قائد فصيل وإصابة ضابط من لواء غولاني في جنوب لبنان: مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب بينهم 16 قائدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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