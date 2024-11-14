الجيش الإسرائيلي أقرّ بمقتل قائد فصيل وإصابة ضابط من لواء غولاني في جنوب لبنان: مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب بينهم 16 قائدًا

اعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل ضابط هو قائد فصيل وإصابة آخر بلواء غولاني في معارك في جنوب لبنان.

وأقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، وقال: "واحد من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد".

وأوضح أنه "قُتل 12 قائد كتيبة بينهم 7 برتبة مقدم منذ بداية الحرب"، وأضاف "مقتل 4 قادة ألوية منذ بداية الحرب".