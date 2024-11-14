إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سيضيف 600 قبر جديد للجنود في المقبرة العسكرية بجبل هرتسل في القدس

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى أن "الجيش سيضيف 600 قبر جديد للجنود في المقبرة العسكرية بجبل هرتسل في القدس"، لافتة الى أنه "سيتم تحويل مساحة 7.7 دونم بجبل هرتسل لوزارة الدفاع من أجل توفير مكان لدفن قتلى الجيش".

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