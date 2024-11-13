الجميل إلتقي هوكشتاين في واشنطن: لضرورة أن تكون مصالح لبنان حاضرة في أي تسوية يعمل عليها

التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، موفد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين واطلع منه على آخر التطورات وما توصلت إليه آخر المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار في لبنان.

وشدد الجميل، في اللقاء، وفق بيان، على "ضرورة أن تكون مصالح لبنان الوطنية حاضرة على طاولة أي تسوية يجري العمل عليها، وأن تكون سيادة الدولة واستعادة قرارها الحر ومصلحة الشعب اللبناني في صميم أي اتفاق يمكن أن يعقد".