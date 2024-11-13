الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان على أهمية تعاون "أوبك+"

اعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكدا خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار "التنسيق الوثيق" داخل مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط. وأوضح الكرملين في بيان، "تم التأكيد على فاعلية وتوقيت الخطوات المتخذة في هذا الإطار لضمان التوازن في سوق الطاقة العالمية".

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