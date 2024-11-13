افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن سقوط شهيدين جراء غارة إسرائيلية استهدفت جبانة بلدة حناويه في جنوب لبنان. كما اغارت مسيرة اسرائيلية دراجة نارية في يحمر الشقيف مما ادى الى استشهاد سائقها. كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدات برج قلاوية وكفرمان.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات حناوية وكفرمان وبرج قلاوية ويحمر الشقيف وسقوط شهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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