شكرا لقرائتكم خبر عن دمرت 12 ألف منزل.. الفيضانات تضرب الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير أكثر من 12 ألف منزل بعد تعرض ما يقرب من ثمانين قرية في مقاطعة إيتوري بشمال شرق البلاد للغرق بسبب فيضان مياه بحيرة ألبرت لعدة أيام.

وذكرت التنسيقية الإقليمية للحماية المدنية في بيان اليوم، أن مياه بحيرة ألبرت غمرت قرابة 80 قرية في ثلاث مقاطعات بإقليم "إيتوري". بحيرة ألبرت وجرى دعوة المواطنين الذين يعيشون في قرى قريبة من البحيرة ولم تتأثر بعد بالمياه إلى تركها في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الضرر.

يُذكر أن فيضان مياه بحيرة "ألبرت" في نهاية شهر أكتوبر الماضي تسبب في تدمير ما لا يقل عن 900 منزل في عدة قرى تابعة لإقليم "دجوجو" بمقاطعة "إيتوري" بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.