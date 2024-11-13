شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 20 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصومالية مقتل أكثر من 20 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية للجيش بإقليم غلغدود وسط البلاد.

وقال بيان عسكري: إن "أكثر من 20 عنصرًا من الشباب قتلوا في عملية عسكرية واسعة النطاق نفذتها قوات تابعة للجيش الصومالي في منطقة طراوين بإقليم غلغدود". معدات عسكرية وأضاف البيان، أن القوات نجحت في تدمير وحرق ثلاث مركبات كانت تقل معدات عسكرية بينها الرصاص والأسلحة تستخدمها الحركة.

وتأتي هذه العملية بعد أسابيع من مقتل 59 عنصرًا من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في عمليتين عسكريتين وسط البلاد.