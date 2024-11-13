اخبار العالم

الصومال.. مقتل 20 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية

0 نشر
واس- مقديشو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 20 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصومالية مقتل أكثر من 20 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية للجيش بإقليم غلغدود وسط البلاد.
وقال بيان عسكري: إن "أكثر من 20 عنصرًا من الشباب قتلوا في عملية عسكرية واسعة النطاق نفذتها قوات تابعة للجيش الصومالي في منطقة طراوين بإقليم غلغدود".

معدات عسكرية

وأضاف البيان، أن القوات نجحت في تدمير وحرق ثلاث مركبات كانت تقل معدات عسكرية بينها الرصاص والأسلحة تستخدمها الحركة.
وتأتي هذه العملية بعد أسابيع من مقتل 59 عنصرًا من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في عمليتين عسكريتين وسط البلاد.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا