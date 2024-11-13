الجيش الإسرائيلي زعم قتل 3 قادة ميدانيين لحزب الله في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي قتل 3 قادة ميدانيين في حزب الله.

وادعى، في بيان، أنه "هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو مطلع تشرين الأول منطقة الخيام وقضت على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله. المدعو محمود موسى صالح روّج وأشرف على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وكان مسؤولاً عن إطلاق أكثر من 2500 قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان والجليل الأعلى ومنطقة إصبع الجليل ونحو قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وادعى الجيش الإسرائيلي أيضًا أن "في غارة أخرى الأحد في جنوب لبنان تم القضاء على أيمن محمد نابلسي الذي كان يشغل منصب قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة الحجير في وحدة نصر".

وزعم أن "في غارات دقيقة إضافية تم القضاء على مسؤول مجمع كفرتبنيت حاج علي يوسف صالح والمسؤول عن مجمع حجير في حزب الله".