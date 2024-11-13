شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 220 كيلومترا في سلسلة جبال هندوكوش شمال أفغانستان.

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء مختلفة من باكستان، بما فيها إسلام أباد، وبعض المناطق في إقليم البنجاب شرقا، وإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

ولم ترد على الفور أنباء حدوث خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من المنازل تحسبًا لحدوث هزة ارتدادية مدمرة.