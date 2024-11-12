محدث: حماس ترد على أنباء طلب قطر مغادرة قيادتها الدوحة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت حركة حماس ، السبت 9 نوفمبر 2024 ، تقارير وادعاءات تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول مطالبة قطر لها بمغادرة الدوحة؛ وذلك ما أكده قياديون في الحركة لـ"العربي الجديد" اليوم السبت.

وقال القياديون في حماس وبينهم اثنان مقيمان في قطر وآخر في تركيا، إن "الحديث عن مطالب قطرية للحركة بمغادرة الدوحة، أو كون أعضاء الحركة غير مرغوب فيهم لا أساس له من الصحة".

وبحسب ما ذكر أحد القياديين رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، فإنه "لا صحة إطلاقا لرغبة لدى الدوحة في مغادرة قيادة حركة حماس للأراضي القطرية".

وأكد أن "التقارير التي تثار في هذا الصدد هدفها الوقيعة. قطر قدمت ولا تزال تقدم الكثير لدعم القضية الفلسطينية وإغاثة غزة ".

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وذكر قيادي ثان في حماس، أنه "لا أساس من الصحة لهذه المزاعم، وإن مثل هذه الأخبار الملفقة تهدف إلى التشويش والتغطية على جرائم الاحتلال"، فيما قال ثالث إن "هذا الأمر يثار بين وقت وآخر لأسباب داخلية إسرائيلية بهدف القفز فوق الأزمات الداخلية".

إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع، لم تسمه، قوله إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

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المصدر : وكالات