هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الهزة وقع على بعد 232 كم شرق ليفوكا، وعلى عمق 599.5 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

يذكر أن جزر فيجي تقع في منطقة تسمى بـ”حزام النار” بالمحيط الهادئ، التي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط