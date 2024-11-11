شكرا لقرائتكم خبر عن وصفها بالمقاتلة.. ترامب يختار سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

إليز ستيفانيك

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الدمام - شريف احمد - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب النائبة إليز ستيفانيك عن نيويورك، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.وقال "ترامب" في بيان اليوم الاثنين، لدى الإعلان عن اختيار ستيفانيك إليز مقاتلة قوية وحازمة وذكية.وكانت نيكي هايلي، التي نافست ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري في الرئاسة الأمريكية، من ضمن الذين شغلوا هذا المنصب خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى.وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، تعد إليز ستيفانيك حليفة قوية للرئيس المنتخب دونالد ترمب، وأحد أهم جامعي التبرعات للحزب الجمهوري.