سعر عملة "بيتكوين" يتجاوز عتبة 82 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في بورصة “وول ستريت”، اليوم، وتجاوز سعر عملة “بيتكوين” عتبة 82 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وسجلت الأسواق الأوروبية مكاسب قوية، فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد أن خيبت حزمة التحفيز الصينية أمل المستثمرين.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية، حيث صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0,4 % كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0,4 %.

وسجلت عملة البيتكوين رقما قياسيا جديدا، حيث ارتفعت إلى 82 ألفا و493 دولارا في التعاملات المبكرة، بحسب منصة “كوينديسك”.

وواصلت العملة الرقمية الأكثر شهرة مسيرة الارتفاع التي بدأت بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تبنى العملات المشفرة و تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني، في منتصف تداولات جلسة اليوم، بنسبة 1,42 %، كما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1,24 %، فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0,75 %.

وفي آسيا، وافقت الصين على خطة بقيمة 6 تريليون يوان (839 مليار دولار) خلال اجتماع للهيئة التشريعية الوطنية الجمعة الماضي. وتهدف خطة التحفيز التي طال انتظارها إلى مساعدة الحكومات المحلية في إعادة تمويل ديونها الضخمة في أحدث محاولة لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واوضح ستيفن إينيس، من شركة “إس بي آي” لإدارة الأصول، “إن هذا ليس بالضبط النمو الكبير الذي كان كثيرون يأملون فيه. ورغم أنه رقم كبير، فإن خطة التحفيز لا تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي بقدر ما تهدف إلى سد الثغرات في نظام الحكم المحلي المتعثر”.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.5% ليصل إلى 93ر20426 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.5% ليصل إلى 3470.07 نقطة.

وسجل مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني، في ختام التداولات، مكاسب بأقل من 0,1 % ليصل إلى 39533,32 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس" 200 الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8266. 20 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% ليصل إلى 2532,66 نقطة.

وفي تعاملات أخرى اليوم الاثنين، تراجع سعر النفط الخام الأميركي القياسي بواقع 8 سنتات ليصل إلى 70.30 دولار للبرميل في التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية.

وتراجع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي، بواقع 20 سنت ليصل إلى 74.07دولار للبرميل.

وارتفع الدولار ليصل إلى153.97 ين ياباني من 152.62 ين. وتراجع اليورو قليلا ليصل إلى 1.0684 دولار من 1.0723 دولار.