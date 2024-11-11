شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة قرارات قوية.. ماذا سيفعل ترامب في يومه الأول بالبيت الأبيض؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه لن يكون ديكتاتورًا "باستثناء اليوم الأول"، موضحًا أن أمامه الكثير ليفعله في ذلك اليوم الأول في البيت الأبيض.

وتشمل قائمته البدء في الترحيل الجماعي للمهاجرين، والتراجع عن سياسات إدارة بايدن بشأن التعليم، وإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية من خلال طرد عدد من المحتمل أن يصل لآلاف الموظفين الفيدراليين الذين يعتقد أنهم يعملون ضده سرًا.

إلى جانب العفو عن أشخاص أُلقي القبض عليهم لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول "الكونجرس الأمريكي" في 6 يناير 2021.

إقالة المدعي الخاص

وأوضح ترامب بأنه "في غضون ثانيتين" من توليه منصبه سيقيل جاك سميث، المدعي الخاص الذي يحقق في قضيتين فيدراليتين ضده.



ويعمل سميث بالفعل على تقييم كيفية إنهاء القضيتين بسبب سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تنص على أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين.

وكان لدى ترامب، عندما تولى منصبه في عام 2017، قائمة طويلة أيضًا، تشمل إعادة التفاوض على صفقات تجارية على الفور، وترحيل المهاجرين، ووضع تدابير للقضاء على الفساد الحكومي، لكن هذه الأمور لم تحدث دفعة واحدة.