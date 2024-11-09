شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع معدل الوفيات بجدري القردة في الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

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وباء جدري القردة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تراجع معدل الوفيات بجدري القردة خلال الأسبوع الماضي إلى 1.6% مقارنة بـ 1.12% للأسبوع السابق عليه.وقالت وزارة الصحة الكونغولية -في تقريرها عن الحالة الوبائية لجدري القردة في البلاد-: "إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 1017 حالة جديدة يشتبه في إصابتها بجدري القردة، منها 45 حالة مؤكدة (40 حالة في مقاطعة كيفو الشمالية وحدها) و 16 حالة وفاة".وفيما يتعلق بالتطعيم ضد جدري القردة، أوضحت الصحة الكونغولية أنها قامت بتطعيم 51 ألف و 649 شخصًا حتى الآن.ومنذ بداية وباء جدري القردة، سجلت الكونغو الديمقراطية 39 ألف و 501 حالة، منها 8662 حالة مؤكدة و 1073 حالة وفاة من الحالات المشتبه إصابتها بالمرض.يذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الأفريقي، أعلن في 14 أغسطس الماضي، وباء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة في ضوء تفشي الحالات بقارة أفريقيا.