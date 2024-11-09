شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 22 شخصًا على الأقل في تفجير بمحطة للقطارات جنوب غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 22 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 40 بجروح متفاوتة إثر انفجار وقع اليوم بمحطة قطارات في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع أثناء انتظار المسافرين للقطار للسفر من كويتا إلى مدينة روالبندي، مضيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري.

وطوقت قوات الأمن الباكستاني الموقع لجمع الأدلة، فيما نُقل الضحايا إلى المستشفيات، التي أعلنت فيها حالة الطوارئ وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة نظرًا لوجود حالات حرجة بين الضحايا.