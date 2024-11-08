طيران "العال" الإسرائيلية: سنبدأ اليوم إجلاء مواطنينا من أمستردام عبر رحلات مجدولة وغدا سيتم تسيير رحلات إضافية

أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، أنها "ستبدأ اليوم إجلاء مواطنيها من أمستردام عبر رحلات مجدولة وغدا سيتم تسيير رحلات إضافية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد أعمال عنف خلال الليل"، وذلك بعد هجمات تعرض لها إسرائيليون بعد مبارة كرة قدم، في حين يشار الى أن مشجعين إسرائيليين قاموا باستفزازات ونزع أعلام فلسطينية في المدينة قبل المباراة.

في وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر أمني، بأن "مسؤولي الأمن في هولندا لم يوافقوا بعد على هبوط طائرة القوات الجوية الإسرائيلية في أمستردام، وبالتالي لم تغادر أي طائرة إنقاذ بعد".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نعمل على تنفيذ مهمة إجلاء فورية لمواطنينا في أمستردام بالتنسيق مع الحكومة الهولندية".

وقال إن "بعثة ستصل أمستردام بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن "إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لحوادث عنف في أمستردام".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وارتكاب الجيش الإسرائيلي المجازر بحق المدنيين، ووسط حالة من الغضب الشعبي في العالم الذي يشهد احتجاجات شبه يومية في العديد من البلدان ضد إسرائيل.