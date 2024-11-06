الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ واحد أطلق من لبنان باتجاه تل أببب

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "جرى اعتراض صاروخ واحد أطلق من لبنان باتجاه تل أببب". وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن "دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى إثر رصد إطلاق صاروخ لبنان".

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