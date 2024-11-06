شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة "فضائية" للأمريكيين للتصويت في الانتخابات.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رواد الفضاء الأمريكيون في محطة الفضاء الدولية مواطنيهم إلى التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري الثلاثاء.

وكتب رائدا الفضاء دون بيتيت ونيك هيج في منشور عبر تطبيق إنستجرام: "لا يهم إذا كنت جالسًا أو واقفًا أو طافيًا، المهم هو أن تصوت".

ونشر رائدا الفضاء التابعان للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" صورة يظهران فيها مع زميليهما بوتش ويلمور وسوني ويليامز وهم يطفون على محطة الفضاء وأذرعهم متشابكة، ويرتدي بعضهم جوارب مكتوب عليها "فخور بكوني أمريكيًا".

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أدلى رواد الفضاء أنفسهم بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، ونُقلت الأصوات التي أدلوا بها من محطة الفضاء عبر شبكة الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة ناسا. ترامب يدلي بصوته أدلى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب هو وقرينته بصوتيهما في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال ترامب وهو يقف بجانب قرينته ميلانيا ترامب: "نظمت حملة انتخابية عظيمة، أعتقد أنها ربما تكون الأفضل من بين الثلاث حملات، أديان عملًا رائعًا في الحملة الأولى، وأفضل كثيرًا في الحملة الثانية، ولكن حدث شيء ما، يمكن أن أقول إن هذه هي أفضل حملة انتخابية نظمناها".