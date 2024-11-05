ديلي ميل: الولايات المتحدة ستختبر صاروخًا نوويًا فرط صوتي الليلة وسط مخاوف متزايدة من الحرب العالمية الثالثة

اشارت صحيفة "ديلي ميل" الى ان الولايات المتحدة ستختبر صاروخًا نوويًا فرط صوتي الليلة بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف متزايدة من الحرب العالمية الثالثة.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ الباليستي عابر للقارات من طراز "Minuteman III" غير المسلح بين الساعة 11:01 مساءً و5:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا.

واشار المسؤولون العسكريون إلى أن "الاختبار روتيني وكان مقررًا قبل سنوات". وقالوا إن الغرض من الاختبار هو إظهار جاهزية القوات النووية الأميركية وتوفير الثقة في الردع النووي للبلاد، وسط مخاوف من التهديد المتزايد لاندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وستشهد المناورة اطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات مسافة 4200 ميل من القاعدة إلى جزيرة كواغالين أتول، وهي جزيرة صغيرة في شمال المحيط الهادئ، والتي ستستغرق حوالي 22 دقيقة.

ويمكن للسلاح أن يصل إلى سرعات تزيد عن 15000 ميل في الساعة، مما يسمح له بضرب أي هدف في جميع أنحاء العالم في غضون 30 دقيقة فقط بعد الإطلاق.