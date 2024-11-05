"المقاومة الاسلامية في العراق": استهدفنا هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أن "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 5-11-2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّرط، موكدةً "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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