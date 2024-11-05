حزب الله ينفي أنباء اغتيال القيادي أبو علي رضا

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى تنظيم حزب الله اللبناني ، مساء الاثنين 4 نوفمبر 2024، صحة ادعاءات إسرائيلية باغتيال القيادي لديه "أبو علي رضا"، في منطقة برعشيت بجنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان: "لا صحة للادعاءات الصهيونية حول اغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا، وهو بخير وعافية".

ويتولى أبو علي رضا، قيادة وحدة "بدر"، إحدى أبرز التشكيلات العسكرية في "حزب الله".

وفي وقت سابق الاثنين، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، أن طائراته الحربية التابعة لسلاح الجو، قامت "بتوجيه من الفرقة 36 (فرقة مدرعة نظامية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، بمهاجمة وقتل المخرب أبو علي رضا، قائد موقع برعشيت التابع لحزب الله".

وأضاف الجيش، أن رضا، كان "يوجه ويقود عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدروع على قوات الجيش وكان يقود النشاطات العسكرية لحزب الله في المنطقة".

وهذه المرة الثانية التي ينفي فيها الحزب اغتيال رضا، حيث ادعى إعلام عبري من بينه إذاعة الجيش في سبتمبر/ أيلول الماضي، اغتياله بالضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر : وكالات