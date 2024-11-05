الجيش الإسرائيلي: المنظومة الدفاعية اعترضت صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه خليج حيفا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "المنظومة الدفاعية اعترضت صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه خليج حيفا". كما اعلن انه جرى اعتراض مسيرة اخترقت الأجواء من جهة سوريا خلال الليل. من جهة اخرى، زعم الجيش الاسرائيلي انه استهدف بطائرة مسيرة خلية مسلحين في قباطيا بقضاء جنين.

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