كشفت شبكة سي إن إن، أن "الجيش الأميركي أعلن وفاة جندي الأسبوع الماضي متأثرا بجروح أصيب بها في الصيف أثناء مهمة على رصيف غزة".

وبحسب ما نقلت الشبكة عن الجيش فإن الرقيب كوانداريوس دافون ستانلي البالغ من العمر 23 عاما، كان واحدا من ثلاثة جنود أصيبوا في حوادث خلال تأديتهم مهام غير قتالية، وذلك أثناء عملية الرصيف البحري التي كان هدفه بحسب السلطات الأميركية توصيل المساعدات مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

وأضاف الجيش أن جنديين اثنين عادا إلى الخدمة بعد إصابتهما بجروح طفيفة، في حين تم نقل ستانلي إلى مركز طبي للرعاية طويلة الأجل، وتقاعد طبيا مؤخرا من وحدته لإن إصاباته كانت تعني أنه لن يتمكن من مواصلة الخدمة العسكرية قبل أن يتوفى في 31 تشرين الأول.

يذكر أن الجيش الأميركي أنهى مهمة الرصيف الموقت، في حزيران الماضي، ليتم تفكيكه وإعادته للولايات المتحدة.