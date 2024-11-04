ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات الثنائية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس التونسي قيس سعيَّد. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما جدد ولي العهد، التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.



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