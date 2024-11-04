ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "مدينة غزة شهدت بعد منتصف ليل الأحد- الإثنين، تصعيدًا خطيرًا إثر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف جنوب المدينة، فيما أسفر قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح شرقي غزة، عن سقوط عدد من الشّهداء والجرحى، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول إنقاذ مفقودين تحت الأنقاض".
وأفادت مصادر الوكالة بـ"سماع دوي انفجارات متتالية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة، بينما استهدفت طائرات الاحتلال الحربيّة مدينة رفح جنوبًا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين"، مشيرةً إلى أنّ "في شمال القطاع، واصلت القوّات الإسرائيليّة في وقت سابق ليل الأحد، استهدافها للمرافق الصّحيّة، حيث تعرّضت مستشفيات كمال عدوان، العودة، والأندونيسي لقصف مباشر، ما ألحق أضرارًا كبيرةً بهذه المستشفيات".
وكشفت مصادر طبيّة من مستشفى كمال عدوان، أنّ القصف المدفعي طال أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزّانات المياه، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف مدفعي وجوي إسرائيلي على مدينتَي غزة ورفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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