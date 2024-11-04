"حزب الله": استهدفنا وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون ومستوطنات اييليت هشاحر وشاعل وحتسور ودلتون

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التّحذير الّذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشّمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:05 من منتصف ليل الأحد- الإثنين 2024-11-4، مستوطنة "اييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 12:07 من منتصف ليل الأحد- الإثنين، مستوطنات "شاعل" و"حتسور" و"دلتون"، بصلية صاروخيّة".

ولفت الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 12:07، وحدة المراقبة الجوّيّة في قاعدة ميرون، بصلية صاروخيّة".