"حزب الله": استهدفنا وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون ومستوطنات اييليت هشاحر وشاعل وحتسور ودلتون

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التّحذير الّذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشّمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:05 من منتصف ليل الأحد- الإثنين 2024-11-4، مستوطنة "اييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 12:07 من منتصف ليل الأحد- الإثنين، مستوطنات "شاعل" و"حتسور" و"دلتون"، بصلية صاروخيّة".
ولفت الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 12:07، وحدة المراقبة الجوّيّة في قاعدة ميرون، بصلية صاروخيّة".
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