شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية: مقتل 4 وإصابة 17 آخرين بعد اصطدام شاحنة بمركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون في وقت متأخر، أمس السبت، بعد اصطدام شاحنة بأكثر من 12 مركبة متوقفة على الطريق السريع 96 في جنوب شرق ولاية ميشيجان الأمريكية، حسبما أفادت شرطة الولاية.

وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع 96 بالقرب من مدينة ويبرفيل مؤقتًا، حيث كانت أطقم المرافق تكمل العمل في خطوط الكهرباء في المنطقة. مركبات متوقفة

كانت شاحنة بمقطورة متجهة غربًا في حوالي الساعة 1145 مساء واصطدمت بالمركبات المتوقفة.

وقالت شرطة ولاية ميشيجان في بيان على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "يبدو أن سائق الشاحنة لم ير السيارات المتوقفة ولم يتمكن من إيقاف مركبته في الوقت المناسب".

وأوضحت الشرطة أن الحادث أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة وعدد من المركبات، مشيرة إلى أن الحادث شمل أكثر من 12 سيارة. وأكدت الشرطة مقتل أربعة أشخاص.

وقالت إن 17 شخصًا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

