شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الطقس السيئ.. ارتفاع حصيلة قتلى العواصف في إسبانيا إلى 213 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد قتلى العواصف الشديدة في شرق وجنوب إسبانيا 213 قتيلًا اليوم الأحد، بينما لا يزال هناك العديد في عداد المفقودين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "آر تي في إي"، أن خدمات الطوارئ في منطقة بلنسية الأكثر تضررًا في البحر المتوسط، قالت إن هناك 213 شخصًا لقوا حتفهم.

ويستمر الطقس السيئ في التأثير على ساحل البحر المتوسط في إسبانيا. إنذار باللون البرتقالي ويجري حاليًا تفعيل إنذار باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى، في أجزاء من بلنسية، بما يشمل إقليم كاستيلون، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة، ودخلت جهود الإنقاذ يومها السادس.

ويُعد البحث صعبًا بشكل خاص في الأنفاق ومواقف السيارات الموجودة تحت الأرض أو ذات الطوابق المتعددة التي تغمرها المياه.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم السبت أنه سيجري نشر 5000 جندي و5000 شرطي آخرين.

فيما تقول الحكومة المركزية الإسبانية في مدريد إن هناك أكثر من 3600 عسكري منتشرين حاليًا في المناطق الأكثر تضررًا بالقرب من بلنسية.