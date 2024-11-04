تهنئة كومنولث دومينيكا وولايات ميكرونيزيا المتحدة بذكرى الاستقلال

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث دومينيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيسة كومنولث دومينيكا، لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث دومينيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي تهنئة إلى رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، ويسلي سيمينا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب ولايات ميكرونيزيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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