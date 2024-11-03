الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ صباح اليوم

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ صباح اليوم الاحد: محافظة الجنوب قضاء صيدا: حارة صيدا - حي الثائر - انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق شقة في الموقع المستهدف. قضاء صور : - الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مدينة صور قرب Rest house دون تسجيل وقوع اصابات. - تأمين السلامة العامة خلال مراسم تشييع شهداء (وديعة) في ارض مستحدثة في بلدة جويا- السهيلة. - تأمين السلامة العامة خلال مراسم تشييع ٤ شهداء في بلدة جويا. محافظة النبطية - تأمين السلامة العامة خلال مراسم تشييع شهداء في جبانة مدينة النبطية. - تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في مدينة النبطية - حي المسلخ على أثر غارة إسرائيلية، دون العثور على اصابات. - إطفاء حريق اشجار زيتون جراء قصف مدفعي على بلدة راشيا الفخار. محافظة البقاع : قضاء البقاع الغربي : - على اثر غارة إسرائيلية، وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق سحمر - مجدل بلهيص. وقد توجهت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على الفور الى مكان الحادث ولم يفد عن وقوع إصابات. وتولى العناصر تأمين السلامة العامة في موقع الحادث. محافظة بعلبك: بعلبك - إخماد حريق منزل في حي اللقيس. - إخماد حريق مطعم الرضا في منطقة رأس العين. خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناط

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