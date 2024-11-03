غرفة إدارة الكوارث في بيروت: نقل النازحين الموجودين في الخيم في ساحة الشهداء الى مركز الايواء "فلورا بيت الضيافة" في الكرنتينا

أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، أنه "بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وبالتعاون مع جمعية فرح العطاء، قام فوج حرس مدينة بيروت بنقل النازحين الموجودين في الخيم في ساحة الشهداء الى مركز الايواء "فلورا بيت الضيافة" في منطقة الكرنتينا، حيث بلغ عددهم حوالي 25 شخصا بينهم أطفال، وقام رجال فوج الحرس بإزالة الخيم من المكان ويجري العمل على تأمين مركز إيواء لنقل ما تبقى من النازحين الراغبين بذلك".
من ناحية أخرى، تذكر غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت مجدداً بضرورة تعبئة الاستمارة عبر الرابط الإلكتروني أدناه لاستلام المساعدات فور توفر التقديمات المخصصة للنازحين القاطنين خارج مراكز الإيواء في مدينة بيروت حصراً ، بعد أن يتم التحقق من كافة المعلومات المطلوبة . الرابط الإلكتروني :https://survey123.arcgis.com/share/5df4a11dca214b0cb7608f11d992d2fc
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