نقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، تأكيده انه "يجب أن يكون هناك رد ساحق على إيران يشمل جميع البنى التحتية للطاقة ومنشآتهم النووية".
وأضاف :"أتوقع ألا تهاجم إيران إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية وعلينا ضربها وعدم الانتظار".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان: يجب أن يكون هناك رد ساحق على إيران يشمل جميع البنى التحتية للطاقة ومنشآتهم النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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