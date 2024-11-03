ليبرمان: يجب أن يكون هناك رد ساحق على إيران يشمل جميع البنى التحتية للطاقة ومنشآتهم النووية

نقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، تأكيده انه "يجب أن يكون هناك رد ساحق على إيران يشمل جميع البنى التحتية للطاقة ومنشآتهم النووية".

وأضاف :"أتوقع ألا تهاجم إيران إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية وعلينا ضربها وعدم الانتظار".