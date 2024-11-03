شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب فى تمسكه بمبادئ الدستور والان مع تفاصيل الخبر

- اللجنة التشريعية استجابت للعديد من مقترحات نقابة المحامين

أكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، عن تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون .

وأشاد نقيب المحامين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، بدعوة المجلس لمشاركة النقابة لتقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان، وقال: "تلقينا بمزيد من التقدير والامتنان دعوة المحامين كشريك وللتأكيد على حق الدفاع".

وأكد حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

و خلال الجلسة العامة، أشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.

واختتم كلامه قائلا: "لا شك أن المجلس يحرص على خروج القانون دون شائبة بما يحقق الفلسفة الرامية لتحقيق إصلاح تشريعي نتفاخر بكونه صنيعة هذا المجلس" .