شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: "اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم".

وتابع رئيس مجلس النواب خلال كلمته تعقيبا على البدء فى مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: " أود أن أؤكد أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.

واستكمل رئيس مجلس النواب:" نعلنها بكل ثباتٍ؛ نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.