النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات زوطر وكفرفيلا وشقرا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه تعرضت قبيل منتصف الليل بلدات كفرفيلا في اقليم التفاح ، واطراف انصار في قضاء النبطية، وحانين وشقرا في قضاء بنت جبيل لغارات جوية شنتها الطائرات الاسرائيلية.

كما نفذ الطيران المعادي، غارة جوية وعلى دفعتين، مستهدفا بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية.

وفجرا أطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدات عيتا الشعب ، رامية ،طيرحرفا، القوزي، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على جبل اللبونة اطراف بلدة الناقورة.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة واطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.