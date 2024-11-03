شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرض مركز صحي للقصف بغزة والان نبدء بالتفاصيل

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وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت تقارير مقلقة للغاية تفيد بتعرض مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية الأولية في شمال غزة للقصف اليوم السبت بينما كان الآباء يحضرون أطفالهم للتطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة تم الاتفاق على هدنة إنسانية فيها للسماح باستمرار الجولة الأخيرة للتطعيم.وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال أصيبوا في الهجوم، مشيراً إلى أن فريقاً من منظمة الصحة العالمية كان موجوداً في الموقع قبل وقوع الهجوم بقليل.وأوضح أن هذا الهجوم، أثناء الهدنة الإنسانية، يعرض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر وقد يثني الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم، مشدداً على ضرورة احترام هذه الهدن الإنسانية الحيوية، بشكل مطلق، ومجدداً الدعوة إلى وقف إطلاق النار.وقالت منظمة اليونيسف إنه ورغم الظروف القاسية للغاية، استؤنفت امس السبت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، والتي تنفذها وزارة الصحة الفلسطينية، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأونروا، والشركاء.