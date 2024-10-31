المنار: تجدد المواجهات في الحي الشرقي للخيام ودخان كثيف يتصاعد من المنطقة

أفادت قناة المنار، بأن المواجهات في الحي الشرقي لبلدة الخيام تجددت. وقالت إن "اصوات الرشقات الرشاشة والقذائف الصاروخية لا تهدأ والدخان الكثيف يتصاعد من المنطقة".

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