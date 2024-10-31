شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تواصل مقابلات المتقدمين للقيد بالجدول العام الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون من الراغبين فى القيد بالجدول العام للنقابة، يومى الأحد والإثنين القادمين، بنادى المحامين النهرى بالمعادي.

وشددت النقابة العامة للمحامين، على ضرورة الالتزام بالزى الرسمى "بدلة كاملة، والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبى للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

وأشارت نقابة المحامين، إلى أنه يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لكل اسم، وأنه لا يجوز حضور أى شخص فى غير المواعيد المحددة له.