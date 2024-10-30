شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إسبانيا.. فيضانات مدمرة في فالنسيا ومقتل 51 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت خدمات الطوارئ الإسبانية إن 51 شخصًا لقوا حتفهم جراء الفيضانات في المنطقة الشرقية من فالنسيا.

وقالت السلطات المحلية في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، إن العواصف العاتية في إسبانيا خلفت عدة قتلى وأحدثت دمارًا في جميع أنحاء البلاد، حيث هطلت أمطار غزيرة وحدثت فيضانات واسعة النطاق.

وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، كارلوس مازون، انتشال جثث لكنه لم يكشف عن العدد الدقيق احتراما لأسر الضحايا.

وذكرت صحيفة ألبايس أن هناك ستة أشخاص مفقودون في إحدى المقاطعات بجنوب شرق البلاد.

تعطيل السكك الحديدية



وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن الفيضانات المفاجئة تسببت في تعطيل خدمة السكك الحديدية في مناطق واسعة بشرق وجنوب إسبانيا أمس الثلاثاء. وخرج قطار فائق السرعة، يقل حوالي 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، على الرغم من أن سلطات السكك الحديدية ذكرت أنه لم يصب أحد بأذى.